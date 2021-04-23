الزمالك يستعد للبنك الأهلي بدون راحة

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون منح اللاعبين راحة غدا بعد الفوز على الانتاج الحربي في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستأنف الفريق تدريباته غدا الجمعة في الثالثة والنصف عصرا على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وفاز الزمالك على الانتاج الحربي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 36 نقطة يتصدر بهم مسابقة الدوري، في حين يتوقف رصيد الانتاج الحربي عند 12 نقطة يحتل بهم المركز الأخير.