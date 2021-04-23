الزمالك يستعد للبنك الأهلي بدون راحة
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون منح اللاعبين راحة غدا بعد الفوز على الانتاج الحربي في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويستأنف الفريق تدريباته غدا الجمعة في الثالثة والنصف عصرا على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وفاز الزمالك على الانتاج الحربي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 36 نقطة يتصدر بهم مسابقة الدوري، في حين يتوقف رصيد الانتاج الحربي عند 12 نقطة يحتل بهم المركز الأخير.