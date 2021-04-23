دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية..زحام شديد من المواطنين بشارع المعز ..فيديو

شهد شارع المعز بحي الدراسة بالقاهرة زحاما شديدا من المواطنين بعد صلاة العشاء والتراويح للاستمتاع بأجواء الشهر الكريم .

رصدت عدسة صدى البلد تواجد مئات المواطنين بشارع المعز دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد تصاعد المتحف الوبائي لفيروس كورونا .

ويعتبر شارع المعز الأثري بالقاهرة وجهة مفضلة لقضاء الليالي الرمضانية والاستمتاع بالطقوس الرمضانية والاحتفالات به.

أيضا تجد في كل شارع مظاهر احتفال خاصة به كما يحدث في محيط مسجد الحسين من الزينة والباعة الجائلين.