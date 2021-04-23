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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في 74 يوما .. السعودية تغلق 764 مسجدا بسبب كورونا

إغلاق مساجد في السعودية
إغلاق مساجد في السعودية

أعلنت الشئون الإسلامية في السعودية، إغلاق أمس الخميس، 39 مسجدا بشكل مؤقت عقب ثبوت 39 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المصلين.

وقالت الشئون الإسلامية السعودية إنه بذلك تم إغلاق 764 مسجدا في السعودية خلال 74 يوما، تم فتح 700 منها بعد الانتهاء من أعمال التعقيم.

ووجهت وزارة الصحة السعودية، نداء عاجلا يقضي بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

‏وأظهرت إحصائيات وزارة  الصحة  الجديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1055) حالة مؤكدة وتعافي (1086) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9776)، منها (1182) حالة حرجة وذلك بحسب صحيفة سبق السعودية .

واشارت الإحصائية الي  أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (409093) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (392448) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6869) حالة.

كما دعت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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