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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري : من مات على الإسلام قبره روضة من رياض الجنة.. فيديو

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف

قال الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال “إن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار” مؤكدا أن قبر المؤمن يكون روضة.

 

وأضاف جبر خلال لقاء له ببرنامج مدد عبر فضائية تن ان أي مؤمن وأي إنسان مات على الإسلام يكون قبره روضة من رياض الجنة، مشيرا إلى أن من هم من سلالة النبي والصالحين وأهل القرآن والعبادة والصلاح والتقوى يكونون من اهل الجنة.

 

وتابع أن الروح لها تعلق بالجسد ولها عين على مكان قبرها، مؤكدا أن الروح تطلع على زوارها ولها من يخاطبونها سواء في حواس الإنسان من العين والأذن وغيرهما.

 

وأشار جبر إلى أن كل عالم له رزقه، فعالم الدنيا له رزقه وعالم الآخرة له رزقه وعالم الأرواح له رزقه .

 

 

الازهر الشريف علماء الأزهر الشريف الإسلام النبي الرسول صلى الله عليه وسلم

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