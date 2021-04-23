بن شرقي بدأ بالسخرية .. تعليق محمد طلعت على واقعة البصق فى وجه مدرب الزمالك

علق محمد طلعت مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي على واقعة البصق فى وجه مدرب نادي الزمالك اسامه نبيه خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين موضحا معنى إشارته لـ أشرف بنشرقي.

وطُرد محمد طلعت لاعب الانتاج الحربي بعد استبداله ضد نادي الزمالك بعد مشادة حدثت بينه وبين أشرف بنشرقي ومدرب نادي الزمالك اسامه نبيه .

وقال محمد طلعت لاعب الانتاج الحربي لقناة "أون تايم سبورتس" عن الواقعة: "ما حدث كان به سوء تفاهم، أشرف بنشرقي سخر مني ومن نادي الإنتاج الحربي وهذا لا يصح".

وأوضح محمد طلعت لاعب الانتاج الحربي "إشارتي لم تكن لـ نادي لزمالك ولكن كانت لـ أشرف بنشرقي وكنت أقول له: (انت كده صغير)".

وشدد محمد طلعت "نادي الزمالك نادي كبير وأنا أحترمه للغاية ، أقسم بالله أنني لم أبصق على أي من لاعبي الزمالك، كنت أبصق على الأرض بسبب غضبي مما حدث لكن ليس فى وجه اسامه نبيه مدرب نادي الزمالك".

واختتم محمد طلعت "تحدثت مع اسامة نبيه واعتذرت له فهو بمثابة أخي الكبير ،اعتذر عما بدر مني أثناء اللقاء".