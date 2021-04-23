الأوقاف: إعفاء مدير إدارة شمال القاهرة من منصبه وخصم شهرين لإمام مسجد بالشرابية

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، إعفاء الشيخ سعيد عيسى عطا سليمان المكلف بتسيير أعمال مدير إدارة شمال القاهرة من منصبه ، وعودته لعمله الأصلي ، كما قرر خصم شهرين من بدل صعود المنبر للشيخ حسام صبري أحمد السيد إمام مسجد صهيب الرومي بالشرابية بالقاهرة ونقله إلى إدارة منشية ناصر بالقاهرة ، مع إحالة جميع العاملين بالمسجد للشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف لتقصيرهم في أداء عملهم الوظيفي.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان الليلة إن قرار الاعفاء والخصم والتحقيقات جاءت بناءً على مذكرة مدير مديرية أوقاف القاهرة ومذكرة الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة في المذكورين.

كما تم وقف صابر عبد النبي عبد المجيد مدير إدارة بمديرية أوقاف الجيزة لحين انتهاء التحقيقات، كما تم نقل العامل مصطفى عبد النبي عبد المجيد إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية واستكمال التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف فيما نسب إليه من مخالفات.

