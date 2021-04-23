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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الثالثة.. التحالف العربي يعترض ويدمير مسيرة حوثية في اتجاه جازان السعودية

مسيرة حوثية مفخخة
مسيرة حوثية مفخخة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة حوثية ثالثة أطلقتها الميليشيات في تجاه مدينة جازان السعودية.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية إن قواته استطاعت  إحباط محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض مسيرة مفخخة ثانية حوثية أطلقتها الميليشيات في اتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وكان أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" نفخخة حوثية أطلقت في تجاه المنطقة الجنوبية.

وأعرب التحالف العربي عن حقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الإنساني.

ومن ناحية أخرى، اعترفت إيران، أول أمس الأربعاء، بدعمها لمليشيات الحوثي الإرهابية الانقلابية في اليمن، بالسلاح والعتاد، خلال سنوات الحرب الأهلية في البلاد.

التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الأوضاع في اليمن ميليشيا الحوثى جازان السعودية مسيرة حوثية

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الثانية.. التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية مفخخة اتجاه خميس مشيط

التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية مفخخة

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