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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك يُبرئ محمد طلعت

أسامة نبيه يكشف سبب انفعاله خلال مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أسامة نبيه المدرب
أسامة نبيه المدرب العام للزمالك

قال أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك إن انفعاله على التصرف الذي قام به محمد طلعت مهاجم الانتاج الحربي جاء بسبب تصرفه ،والذي حصل على بطاقة حمراء بسببه، موضحًا أن الخلاف كان مع أشرف بنشرقي وبدلاء الزمالك.

وأضاف نبيه في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "المباراة انتهت من شوط المباراة الأول، وهذا رد الفعل المطلوب بعد الخسارة في مباراة القمة".

وتابع: "الشوط الثاني وضحت شخصية نادي الزمالك خاصة عقب طرد محمد عبدالغني، وحميد أحداد نتيجة الجهد استطاع أن يسجل الهدف الذي أحرزه".

وأضاف: "هناك تدوير في الفترة الحالية، وخلال المباريات المقبلة سيكون هناك مجموعة من العناصر تشارك في المباريات".

وأوضح موقفه من الخلاف الذي حدث في الدقائق الأخيرة، قائلًا: "انفعالي حصل بناء على تصرفه (محمد طلعت)، وما حدث كانت مناوشات بين اللاعب وعناصر البدلاء وبنشرقي في الزمالك، وانفعالي كان على تصرفه الذي نال بسبب البطاقة الحمراء".

الانتاج الحربى أشرف بنشرقي اسامه نبيه محمد طلعت نادي الزمالك

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