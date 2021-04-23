أسامة نبيه يكشف سبب انفعاله خلال مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

مدرب الزمالك يُبرئ محمد طلعت

قال أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك إن انفعاله على التصرف الذي قام به محمد طلعت مهاجم الانتاج الحربي جاء بسبب تصرفه ،والذي حصل على بطاقة حمراء بسببه، موضحًا أن الخلاف كان مع أشرف بنشرقي وبدلاء الزمالك.

وأضاف نبيه في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "المباراة انتهت من شوط المباراة الأول، وهذا رد الفعل المطلوب بعد الخسارة في مباراة القمة".

وتابع: "الشوط الثاني وضحت شخصية نادي الزمالك خاصة عقب طرد محمد عبدالغني، وحميد أحداد نتيجة الجهد استطاع أن يسجل الهدف الذي أحرزه".

وأضاف: "هناك تدوير في الفترة الحالية، وخلال المباريات المقبلة سيكون هناك مجموعة من العناصر تشارك في المباريات".

وأوضح موقفه من الخلاف الذي حدث في الدقائق الأخيرة، قائلًا: "انفعالي حصل بناء على تصرفه (محمد طلعت)، وما حدث كانت مناوشات بين اللاعب وعناصر البدلاء وبنشرقي في الزمالك، وانفعالي كان على تصرفه الذي نال بسبب البطاقة الحمراء".