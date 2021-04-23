انضمام فيولا ديفيس وريز أحمد لقائمة مقدمي جوائز الأوسكار

انضم المرشحون للحصول على أعلى جوائز التمثيل في حفل الأوسكار إلى قوائم مقدمي التكريمات لزملائهم الفائزين صباح الاثنين المقبل، بحسب ما أعلنته أكاديمية فنون وعلوم الصور ونشره موقع ديدلاين الأمريكي.

فيولا ديفيس وريز أحمد يقدمان الأوسكار

اختيرت فيولا ديفيس المرشحة لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم Ma Rainey’s Black Bottom، والحاصلة على الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Fences، والممثل ريز أحمد المرشح لجائزة أفضل ممثل عن بطولة فيلم Sound of Metal، لمنح زملائهم الفائزين تكريماتهم في الليلة المرتقبة.

ولم تختر الأكاديمية مقدم رئيس لحفل الأوسكار في نسخته الـ 93، لكنها أعلنت قائمة من النجوم المشاركين في تقديم الجوائز على رأسهم براد بيت، ريجينا كينج، رينيه زيلويجر، خواكين فينيكس، ريز ويذرسبون، هاريسون فورد، هالي بيري، زيندايا، وغيرهم.

يقام حفل الأوسكار هذا العام فجر الاثنين المقبل بتوقيتنا المحلي، واضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لخروج الحدث في صورته البهية مثل كل عام مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوفها من خطر الإصابة والضرر.

ألغت الأكاديمية العديد من الأحداث التي تلحق بحفل الأوسكار منها عشاءات العمل للنجوم المرشحين وجلسات التصوير والعروض المخصصة للأفلام التي اقترب موعد تتويجها بالتمثال الذهبي، إلى جانب تسجيل بعض فقرات الحفل قبل البث المباشر لتجنب الزحام والتكدس في أرجاء مسرح دولبي بلوس أنجلوس.