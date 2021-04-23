مصرع عاملين وإصابة 3 أخرين أثناء تنقيبهم عن الآثار بسوهاج

لقي عاملين مصرعهما وأصيب 3 أشخاص آخرين، مساء أمس الخميس، أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار بناحية العيساوية شرق دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم يفيد بمصرع عاملين وإصابة ٣ أخرين أثناء الحفر والتنقيب بحثًا عن الأثار بناحية العيساوية شرق دائرة المركز.

وتبين مصرع كلاً من:"مصطفى حسانين ٤٩ عامًا، ويقيم دائرة مركز جرجا، ويوسف أديب فهيم، ٤٠ عامًا ويقيم العيساوية شرق"، وإصابة كل من(عاطف ب ز - ٥٢ عاماً، وشقيقه عبده - ٢٨ عامًا - ويقيمان بناحية العيساوية شرق، حمادة م إ - ٢٨ عامًا ويقيم بمركز جرجا)، مصابين بانهيار عصبي.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.