زير نساء.. شاب يرتبط بـ 35 سيدة في نفس الوقت لغرض واحد

يرى بعض الرجال ملاذًا في مخادعة النساء والارتباط بأكثر من سيدة في نفس الوقت، ولكن هناك شاب فاق كل التوقعات واستحق عن جدارة لقب زير نساء وذلك لمواعدته 35 امرأة وإسقاطهن في بئر حبه المزيف في نفس الوقت حتى قاده خطأ بسيط إلى كشف المستور عنه والقبض عليه بتهمة الاحتيال والتلاعب بـ موعد عيد ميلاده.

تم القبض على المحتال "تاكاشي مياغاوا " لمواعدة 35 امرأة في نفس الوقت، بدافع الحصول على هدايا وبطاقات عيد ميلاده باستمرار وعلى مدار السنة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كان لدى الشاب المحتال ذو الـ 39 عامًا خطة احتيال مميزة، وهي أن يقول لكل واحدة من الـ 35 حبيبة تواريخ مختلفة لعيد ميلاده، وسارت خطته الشيطانية تعمل بكفاءة حتى تم اكتشافها.

فقد أخبر المحتال الياباني واحدة من ضحاياه وتبلغ من العمر 47 عامًا أن عيد ميلاده هو الثاني والعشرون من فبراير، وزعمت ضحية أخرى ، تبلغ من العمر 40 عامًا ، أنه أخبرها أن ذلك في يوليو، وقالت امرأة أخرى تبلغ من العمر 35 عامًا إنها تعتقد أن عيد ميلاده في أبريل .



بينما عيد ميلاد المحتال الياباني الحقيقي هو يوم 13 نوفمبر، وقد استطاع "تاكاشي" أن يكون الإجمالي للضحايا حاليًا 35 ولكن يحتمل أن يكون هناك المزيد من الضحايا.

وخلال تلك الفترة التي مارس فيها خداع النساء حصل على هدايا ومبالغ قدرها100000 ين، مجتمعة من خلال الأموال التي يتم إنفاقها على هدايا عيد الميلاد والملابس والنقود.

يُزعم أن المشتبه به التقى بضحاياه أثناء عمله في شركة تسويق، واستهدف النساء العازبات وبدأ كل علاقة بالاقتراح بأن الزواج سيكون على الورق.

مع ذلك تم الكشف عن خطته عندما شكلت النساء "جمعية الضحايا" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واكتشفن أنهن على علاقة بنفس الشخص بعد تداول صورته وتعرفوا عليه، وأبلغن عن مياغاوا للشرطة.

كان الأشخاص الذين قرأوا الأخبار على الإنترنت شعروا بالاشمئزاز والرهبة من جرائم مياغاوا وخياناته، وأشار أحد المعلقين: "حتى لو رأى واحدة كل يوم ، فلا يزال هناك خمسة آخرين بعد شهر، وقال آخر: "إنه شخص فظيع ، لكني أحسده على مهاراته في إدارة الوقت"،ولازالت تحقيقات الشرطة مستمرة.