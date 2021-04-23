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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوازير رمضان .. أيمن يونس يعلق على أداء الزمالك أمام الإنتاج

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

علق أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، على تصرفات محمد طلعت لاعب الإنتاج الحربي، أثناء تبديله في مباراته أمام الزمالك، ومشادته مع أسامة نبيه.

وتغلب نادي الزمالك على مضيفه الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد  فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي في المباراة المؤجلة من مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وقال أيمن يونس خلال تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "باتريس كارتيرون يعلم أننا في شهر رمضان وحاول أن يقدم لنا (فوازير) من خلال تشويه مراكز اللاعبين في الملعب!".

وأضاف: "تصرف محمد طلعت غير مقبول، (عيب) ما فعله، إشارات غير لائقة وركض في الملعب ولا أحد يستطيع إيقافك، وتخطئ في الجميع".

وتابع: "(عيب أنت علامة الصلاة على جبهتك)، لا أحب أن أرى مثل هذه الأمور في ملاعبنا ، تصرف طارق حامد (كوميدي)، عندما كان يشرب المياه واستكمل اللعب والزجاجة في يده".

استكمل: "متى سيلعب المثلوثي؟، حميد أحداد أحرز هدفًا وأشار للجمهور أن يصمت!، ماذا فعلت لكي تصمت الجماهير؟، أنت لم تفعل شيئا حتى الآن".

 

الدوري المصري نادي الزمالك الانتاج الحربى طارق حامد أيمن يونس باتريس كارتيرون شهر رمضان

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