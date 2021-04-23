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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري يمدد آجال الترشح للانتخابات النيابية

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

مدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الخميس آجال إيداع طلبات الترشح للانتخابات النيابية 5 أيام.

وحسب بيان للرئاسة، وقع الرئيس تبون أمرا يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيحات للانتخابات التشريعية لمدة 5 أيام، استجابة لطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأضاف: "بذلك يصبح آخر أجل لإيداع ملفات الترشيحات يوم 27 أبريل 2021 عوضا عن 22 منه".

وكان منتظرا أن تنتهي الخميس ليلة الجمعة آجال إيداع طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقررة في 12 يونيو القادم بعد أن بدأت العملية يوم 12 مارس الماضي حيث يحددها قانون الانتخاب بـ40 يوما.

ولم توضح الرئاسة أو السلطة العليا للانتخابات سبب هذا التمديد، لكن وسائل إعلام محلية نقلت سابقا شكاوى لمترشحين، وخاصة في قوائم المستقلين، أن الوقت لم يكن كافيا لاستيفاء متطلبات إيداع ملفاتهم ضمن الآجال القانونية المحددة.

الجزائر الانتخابات التشريعية انتخابات الجزائر عبد المجيد تبون تبون

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