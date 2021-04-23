ضل راجل الحلقة11.. شهد تعترف بزواجها من سليم وقصة حبهما

تتطور الأحداث سريعا في مسلسل ضل راجل كما حدث في الحلقة11، التي اعترفت فيها شهد لوالدها بزواجها من سليم، وأنها لم تتحدث في وقت سابق خوفا على حياة والدها وأسرتها.

أحداث مسلسل ضل راجل

زارت الطبيبة ملك شهد في منزلها في الحلقة11 من مسلسل ضل راجل وتحدثت معها حول الحادث الذي تعرضت له، وروت لها شهد قصة لقائها بسليم وحبها له واقترابه منها أثناء تواجدها في معرض لوالدة صديقتها نادين.

تمكن كابتن جلال من حماية الطالبة التي تعرضت للتهديد من شاب أمام المدرسة، وبعد مطاردة بينهما اعتدى عليه بالضرب وحصل منه على الهاتف الذي يحوي صورا كان يبتزها بها أمام كل زملائه بالمدرسة.

وقعت أزمة جديدة بين غادة الفتاة التي اتضحت في أحداث ضل راجل أنها هي من خططت لمحاولة إجهاض شهد، وسليم الذي أخبرها في الحلقة الماضية أنه تحدث مع والدته للتقدم لخطبتها، لكن بعد زيارتها لوالدته اتضح أنها لا تعلم أي شيء عن أمر الخطبة، وأنها يخدعها.

أخبر مدير المستشفى سليم بتقرير الطبيبة ملك الذي قدمته إلى النيابة، ويعتمد عليه ضابط المباحث في تحرياته، وستشهد الحلقات المقبلة تركيزا معها ومحاولة تهديدها للتوقف عن فتح القضية وتوريطه.