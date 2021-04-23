مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة
تنطلق اليوم الجمعة الموافق 23-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم.
وجاءت أهم مواعيد مباريات اليوم كالآتي:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
آرسنال X إيفرتون - 9:00 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أوجسبورج X كولن - 8:30 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستاد ريمس X مارسيليا - 9:00 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات كأس مصر
أسوان X الجونة - 9:30 مساءً - on time sport
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
الريان X الوحدة - 4:30 عصرا
تركتور سازي تبريز X القوة الجوية - 5:00 مساء
جوا X برسيبوليس - 7:00 مساء
باختاكورX الشارقة - 8:00 مساء
الوحدات X السد - ا8:00 مساء
النصر X فولاد خوزستان - 8:00 مساء