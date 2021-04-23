مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 23-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم.



وجاءت أهم مواعيد مباريات اليوم كالآتي:



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



آرسنال X إيفرتون - 9:00 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الألماني



أوجسبورج X كولن - 8:30 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



ستاد ريمس X مارسيليا - 9:00 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات كأس مصر



أسوان X الجونة - 9:30 مساءً - on time sport

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا



الريان X الوحدة - 4:30 عصرا

تركتور سازي تبريز X القوة الجوية - 5:00 مساء

جوا X برسيبوليس - 7:00 مساء

باختاكورX الشارقة - 8:00 مساء

الوحدات X السد - ا8:00 مساء

النصر X فولاد خوزستان - 8:00 مساء