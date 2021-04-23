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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 23-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم.

وجاءت أهم مواعيد مباريات اليوم كالآتي: 
 

 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي


آرسنال X  إيفرتون - 9:00 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الألماني 


أوجسبورج X كولن - 8:30 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 


ستاد ريمس  X مارسيليا - 9:00 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium  

مواعيد مباريات كأس مصر


أسوان  X  الجونة - 9:30  مساءً - on time sport

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا


الريان    X  الوحدة -  4:30 عصرا        

تركتور سازي تبريز  X القوة الجوية -  5:00 مساء        

جوا  X  برسيبوليس - 7:00 مساء  

باختاكورX  الشارقة - 8:00 مساء

الوحدات   X  السد - ا8:00 مساء

النصر  X فولاد خوزستان - 8:00 مساء

 

أرسنال إيفرتون الدوري الإنجليزي الدوري الألماني كولن الدوري الفرنسي كأس مصر الجونة دوري أبطال آسيا

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