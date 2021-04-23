عن مسلسل موسي..مدحت العدل:عندما نعطي العيش لخبازه ونخلص للفن ننجح

علق الكاتب والسينارست مدحت العدل على مسلسل موسي للفنان محمد رمضان والذي عرض منه ١٠ حلقات على قناة dmc .

وكتب مدحت العدل عبر صفحتة الرسمية بفيس بوك قائلا "مسلسل موسي لمحمد رمضان .. رائع للكاتب المبدع ناصر عبدالرحمن والمخرج محمد سلامة وباقي فريق العمل وعلي رأسهم مصممة الملابس د. سامية عبد العزيز .. إيقاع .. ديكور .. إنتاج أكثر من ممتاز .. مستمتع بمباراة تمثيل بين محمد رمضان وعمالقة.. عندما نعطي العيش لخبازه ونخلص للفن ننجح .. مبروووووووك لكل صناع العمل .. كلمة أخيرة النص هو أساس الجودة".



وعرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة العاشرة لمسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.



بدأت الحلقة العاشرة لمسلسل موسى، بوفاة حنفية (عارفة عبد الرسول)، وانهيار ابنها موسى (محمد رمضان) بعد وفاتها، لاسيما في مشاهد الدفن، وعدم تصديقه لوفاة أمه، وجلوسه بجوار قبرها.

يذهب موسى لينتقم من رئيس العمال الذي يعمل معه، بسبب تعطيله في العمل وجعله يتأخر في احضار الدواء لأمه، ما تسبب في وفاتها، فيقوم موسى بقتله بعدما وضعه في«برميل أسمنت» حتى فارق الحياة، ثم يذهب موسى للبحث عن شقيقته شفيقة (هبه مجدي)، ونوفل الغجري (منذر ريحانة) لقتلهما، انتقاما لشرفه بعد الافكار الخاطئة التي وصلت له.

مواعيد عرض مسلسل موسى

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل موسى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة الحادية عشرة والنصف مساء، والحادية عشرة ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساء، والإعادة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

كما يتم عرض مسلسل موسى، عبر قناة art حكايات 1، في تمام الحادية عشرة مساء، والإعادة السادسة صباحا، والثانية ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 2، الواحدة بعد منتصف الليل، والإعادة في التاسعة صباحا، والخامسة مساءً.

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

