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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مشروعات فنية وثقافية ومعرفية ضمن حياة كريمة لاحياء وتعزيز الهوية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات

عبدالدايم: مشروعات فنية ومعرفية ضمن حياة كريمة لاحياء وتعزيز الهوية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

اكـدت الـدكتورة اينـاس عبـد الـدايم وزيـرة الثقافـة، أن مبـادرة حيـاة كريمـة تعكـس اهتمـام الدولـة بأبنائهـا فـي مختلـف ربـوع مصـر ، مشـيرة انهـا احـدى الخطـوات التـي تسـاهم فـي التنميـة الشـاملة للتجمعـات الريفيـة الأكثـر احتياجـا علـى مسـتوى الجمهوريـة والارتقـاء بالمستوي الاجتمـاعي والاقتصـادي والبيئـي للأسر  المسـتهدفة، والارتقـاء بمسـتوى الخـدمات المقدمـة للمـواطنين بـالقرى.

واضـافت انـه جـاری اعـداد، مجموع ـة مـن المش روعات الفنيـة والثقافيـة والمعرفيـة المتنوعـة الهادفـة الـى احيـاء وتعزيـز الهويـة المصـرية ودعـم الـدور الثقـافي بالمحافظـات، وتحقيـق العدالـة الثقافيـة مـن خـلال الوصـول بـالمنتج الثقـافي الـي كـافـة انحـاء الـوطن منهـا كشـك الكتـاب - المسـارح المتنقلـة - حكايـة شـارع - عـاش هنـا - ابـدأ حلمـك ومسـرح المواجهـة والتجـوال الـى جـانـب افتتـاح فصـول للموهـوبين مـن طـلاب المـدارس لاكتشاف وتبنى النابغين منهم ورعايتهم .

وكانت الفنانـة الـدكتورة اينـاس عبـد الـدايم وزيـرة الثقافـة، قد اجتمعت مـع رئـيس مجلـس أمنـاء مؤسسـة حيـاة كريمـة، ورئـيس قطـاع التنميـة المتكاملـة، وذلـك فـي حضـور عـدد مـن قيـادات وزارة الثقافـة، لمناقشـة خطـة العمـل المشـترك ضـمن المبـادرة الرئاسـية (حيـاة كريمـة)، والتـي تـأتي برعايـة السـيـد الـرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

وخـلال الاجتمـاع اطلعـت وزيـرة الثقافـة علـى بعـض الدراسـات والبيانـات الخاصـة بمبـادرة حيـاة كريمـة فـي القـرى المسـتهدف تنفيـذ مجموعـة مـ المشروعات الثقافية بها .

 

وزارة الثقافة الرئيس عبد الفتاح السيسي إيناس عبد الدايم حياة كريمة مبادرة حياة كريمة التنمية الشاملة المبادرة الرئاسية

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