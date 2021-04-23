أخطاء كارثية.. زيدان يهاجم لاعبي الزمالك وكارتيرون عقب فوز الفريق أمام الإنتاج الحربي

كشف محمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في أداء أمس الزمالك امس امام الانتاج الحربي في إطار مباريات الدوري المصري

وأكد زيدان في تصريحات لـ قناة “ أون تيم سبورت ” أن فريق الزمالك يعاني من أخطاء كارثية في المباريات على الرغم من كونه الفريق المتصدر للدوري ويمتلك أقوى خط هجوم

وأضاف زيدان أن لاعبي الزمالك لا يحيدون التمركز داخل الملعب بالإضافة لـ توجهات بارتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الخاطئة مشددا ان تعليمات كارتيرون للاعبين غير موافق على الاطلاق

وتابع أن عددا كبيرا من لاعبي الفريق برتكبون أخطاء كارثية مشددا ان فريق الإنتاج كان بامكانه احراز اهداف بسهوله ولكن قلة خبرة لاعبي الفريق حالت دون ذلك

وتغلب نادي الزمالك على مضيفه الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي في المباراة المؤجلة من مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.