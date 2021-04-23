بعد وصلة مزاح .. إصابة طالب وسائق توك توك فى مشاجرة بينهما بالسنبلاوين
أصيب طالب وسائق توك توك بجروح وخذيه متفرقة بالجسد إثر تعدي كلا منهما على الآخر بالضرب بقطع زجاجية " بقايا لمبة إضاءة " بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح بمدينة السنبلاوين ، بمحافظة الدقهلية .
وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول كلا من "عبدالرحمن زین العابدين سعد " ۲۰ عاما ،طالب ، ومقيم منطقة " سوق السمك " بندر السنبلاوين مصابا بجرح قطعي شبه وخذي بالجانب الأيسر ، و "عبدالرحمن إبراهيم السيد أبوالحاج " ۱۷ عاما ،سائق توك توك ، ومقيم منطقة " المنشية الجديدة " بندر السنبلاوين مصابا بجروح وخذية متفرقة بالجسم ( إدعاء تعدى كلا منهما على الآخر ).
و بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص و سؤالهما تبادلا الاتهام فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب بقطع زجاجية " بقايا لمبة إضاءة " على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب المزاح وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٨٣٤٨ جنح مركز السنبلاوين ، وجاري العرض على النيابة العامة .