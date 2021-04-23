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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال نسل الأغراب ينقلون الصراع بينهم إلى موقع تويتر

أبطال نسل الأغراب
أبطال نسل الأغراب

بعد عرض الحلقة10، من مسلسل نسل الأغراب تبادل أبطال المسلسل أحمد السقا ودياب وأمير كرارة، التهديدات فيما بينهم على حساباتهم بتغريدات على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر. 

كتب أحمد السقا على طريقة شخصيته في نسل الأغراب عساف الغريب، تغريدة قال فيها:" ابعد عن العركة دي انت يا علي الغريب"، ليرد عليه الفنان دياب الذي يقدم شخصية ضابط المباحث علي الغريب قائلا:" ومين قال إني هسيبكم تدبحوا في بعض يا عساف". 

وتدخل أمير كرارة بتغريدة ثالثة ردا على الحوار الثنائي السابق قائلا:" ومين قال إني هسيبكم انتم الاثنين في حالكم". 

أحداث حلقة نسل الأغراب

شهدت الحلقة 10، من مسلسل نسل الأغراب مقابلة بين عساف وغفران الغريب، في منزل خالتهما والدة علي الغريب التي تحاول منذ بداية المسلسل الصلح بينهما. 

بعد ذلك يذهب عساف الغريب إلى منزل  إدوارد "العمده حسيب " ويهدده انه سينال جزاءه بعد ان لم يزوره طيله الفترة الماضيه في السجن؛ كما انه ساعد  اخته مي عمر " جليله " في الطلاق  من عساف والزواج من غفران اى طلق منه مي عمر وجوزها لغفران ؛ وقبل ان يغادر السقا وجه كلمات وتحذير شديد اللهجه له حيث قال " في بينا حساب بس لما افوقلك..  لسه حساب القليلين وقته ماجاش يا خسيس ياحسيب".

وأخبر عساف حسيب أنه يعتبره واقفا في صف غفران الغريب ضده، وأنه جاءه حتى يذكره بما حدث وأنه لم ينس أي شيء ولكنه منشغل ببعض الأمور وبعدها سينتقم من كل واحد، أما غفران فيخبر رجاله المقربين وأبناءه حمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش" بموافقته على مقابلة عساف، وعدم خوفه من المقابلة ولا يرى وجود أي نية غدر، ليرد عليه سليم وحمزة بأنه لا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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كتع كسل كسح .. قصة سيارة غفران الغريب في نسل الأغراب | صور

ويذهب عساف إلى منزل الحاجه نجاة ويجد " على الغريب " برفقتها ؛ ليؤكد لها ان غفران الغريب سيصل في الموعد لكي يتقابلا في الوقت الذي تنبأ على الغريب بعدم قدومه؛ وبالفعل لم تمر دقائق إلا وان يحضر غفران الغريب لتنتهي الحلقة ؛ حيث ستشهد الحلقة القادمة مواجهه قويه بين غفران وعساف. 

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