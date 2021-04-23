جاء إلى الدنيا حديثا.. العثور على رضيع في حديقة عامة بحالة مؤسفة

لم يمر على وجوده على ظهر الدنيا سوى ساعات قليلة، ولكنه لم يلقى ترحيب أو استقبال به بل كانت لحظاته الاولى في الدنيا وحيدًا في الخلاء يبكي لعل أن ينجيه أحد من مصير مجهول لحياة لم تبدأ بعد، حتى تم العثور عليه طفل رضيع حديث الولادة ملفوف في بطانية تركته الأم في حديقة ورحلت.

بدأت الشرطة عملية بحث يائسة عن الأم المفقودة بعد اكتشاف الرضيع في مدينة برمنجهام، في حديقة عامة المعروفة محليًا باسم "ذا موند" ، في منطقة Kings Norton في بريطانيا.

وكان بكاء الطفل قد ملئ الدنيا حتى اسمع أحد السكان حتى عثر على الطفل الصغير الذي تم نقله إلى المستشفى ليتم فحصه والاطمئنان على صحته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

بينما تجاهلت الأم طفلها وتركته وحيدًا في الحديقة دون رعاية، يقوم المسعفون حاليا بالاعتناء والاهتمام بالطفل، وتقول شرطة "ويست ميدلاندز" إن الضباط قلقون للغاية بشأن رعاية الأم وهم يبحثون عبر كاميرات المراقبة من المنطقة على أمل العثور عليها.

قال المحققون إنها "أولويتهم المطلقة في الوقت الحالي وهو العثور على الأم"، فيما تقول القوة إنها قد تحتاج إلى عناية طبية عاجلة وتحث أي شخص لديه معلومات حول المكان الذي يجب أن يتقدم فيه.

قال المفتش "آلان جرين": "تتم رعاية الطفل من قبل الطاقم الطبي وأولويتنا الآن هي العثور على الأم والتأكد من أنها بخير، قد تكون في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة وهي أولويتنا المطلقة في الوقت الحالي".

وأشار المحقق :"كنا نتحقق من كاميرات المراقبة المثبتة بالقرب من الحديقة ونتحدث إلى أفراد من الجمهور، حتى نتوصل إلى حقيقة الامر سواء كانت الأم هي المرتكبة هذا الفعل وتركت الطفل وحيدًا أم أنشخص أخر قام باختطاف الطفل وتركه في العراء".

كما يتشارك سكان المنطقة بشكل محموم في النداء في محاولة لتعقب الأم المفقودة، حتى كتب أحدهم على Facebook: "إذا كان أي شخص يعرف الأم أو ترى الأم هذا ، يرجى التواصل".

الجدير بالذكر أن هذه ليست الواقعة الاولى من نوعها بل حدثت في الكثير من البلدان وبطرق بشعة للغاية، فقد رصدت الكاميرات واقعة مماثلة قامت فيها الام بإلقاء طفلها داخل صندوق القمامة.