مصرع شخص انفصلت رأسه عن جسده بسبب ماكينة درس القمح ببلقاس
لقي شخص مصرعه في الحال إثر انفصلت رأسه عن جسده وذلك بعدما جذبته ماكينة دراس القمح من ملابسه وسقوطه على سير التشغيل أثناء قيامه بالعمل عليها بقرية "الملعب " مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية .
وكان الإخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوفاة أحد الأشخاص حال عمله على ماكينة دراس القمح بقرية " الملعب " دائرة مركز بلقاس.
و بإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو "محمود محمد محمود أبوالوفا " ٦٠ عاما ، سائق ، ومقيم قرية " السبخاوية " دائرة مركز الستاموني بالعمل على ماكينة دراس القمح بقطعة أرض زراعية زمام قرية " الملعب " ملك المدعو " أحمد عبدالفتاح عبدالرازق عمر" 35 عاما عامل ومقيم قرية " الملعب " جذبت الماكينة ملابسه مما أدى إلى سقوطه على سير التشغيل وحدوث إصابته ووفاته في الحال ، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى بلقاس المرکزی .
وبمناظرة الجثمان تبين وجود بتر كامل للرقبة وانفصالها عن الجسد وبسؤال شاهدى الواقعة كلا من "مالك الأرض الزراعية ومالك الماكينة " حمادة محمود إسماعيل السيد "٤٥ عاما ، عامل ، ومقيم قرية " الملعب " آیدا مضمون الفحص و بسؤال كلا من شقيق المتوفي "حسني محمد محمود أبوالوفا " ٥٢ عاما ، عامل ، ومقيم قرية " كفر الشيخ عطية " دائرة مركز شربين ، و كريمة المتوفي " عزة محمود محمد محمود " ۲۲ عاما ،ربة منزل ، ومقيمة قرية " الأحمدية " دائرة مركز شربين أيدا مضمون الفحص ، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك .
وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة انفصال الرقبة عن الجسم ولا توجد شبهة جنائية و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧٤٣ / ۲۰۲۱ إدارى مركز شرطة بلقاس ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .