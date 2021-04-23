إصابة فلاح بحروق متفرقه بسبب اشتعال النيران بملابسه بتمى الأمديد

أصيب فلاح بحروق متفرقه بالجسم من الدرجة الثانية والثالثة، وذلك اثناء محاولته اخماد النيران التي اشتعلت بملابسه نتيجة تسريب بخرطوم اسطوانه البوتاجاز بمنزله بقرية "السمارة "مركز تمي الامديد بمحافظة الدقهلية .

وكان اخطارا قد ورود لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد من مستشفي السنبلاوين العام بوصول المدعو "مصطفى السيد محمد السيد "٤٥ عاما ، فلاح ، ومقيم قرية " السمارة " دائرة المركز ، مصابا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجتين الثانية والثالثة ( إدعاء حادث عارض ) وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

و بانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله قرر بحدوث تسرب للغاز من خرطوم اسطوانة البوتاجاز مما أدى إلى إشتعال النيران وأثناء قيامه باخماده أمسكت النيران بملابسه وحدثت إصابته وأضاف بانه تم إخماد الحريق بمعرفة الأهالي في حينه دون حدوث ثمة تلفيات ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۱۱۰۳ إدارى مركز اتمي الأمديد الأمديد ، وجاري العرض علي النيابة العامة .

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