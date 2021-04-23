مصرع مدرس وسمكري صدمتهما سيارة ملاكى بميت غمر

لقي مدرس وسمكري سيارات مصرعهما بعدما صدمتهم سيارة ملاكي أثناء قيامهما بتغير إطار سيارة وتوقفهما علي جانب الطريق السريع ( ميت غمر - بنها ) بمحافظة الدقهلية .

وكان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفين على طريق ( ميت غمر - بنها ) أمام قرية " المعصرة " دائرة مركز ميت غمر.

و بانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أثناء سير السيارة رقم ( ر ص ص ٧٩٦ ملاکی ) قيادة المدعو "علاء عبدالمجيد رجب ٥٠ عاما ، صاحب الشركة المصرية لتجارة الأوراق ومقيم بندر ميت غمر بإتجاه ميت غمر ، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بكلا من " نبيل أحمد مصطفي "٥٩ عاما ، مدرس ، ومقيم بندر ميت غمر ، و"عمرو عطية عبدالحليم " ۲۷ عاما ،سمكري سيارات ، ومقيم قرية " المعصرة " دائرة مركز ميت غمر حال قيامها بتغيير إطار السيارة رقم ( د ا ب ٦٢٣٦ ملاکی ) ملك الأول المتوقفة على جانب الطريق بذات الاتجاه مما أدى إلى سقوط الأول بمياه ترعة الرياح التوفيقي الموازية للطريق .

وتم انتشاله بمعرفة الأهالي نجم عن ذلك وفاة المذكوران - وتم نقل جثمانهما إلى مستشفى ميت غمر العام وبسؤال والد المتوفي الثاني المدعو " عطية عبدالحليم جبر عفيفى " ٥٥ سنة، عامل ، ومقيم بذات القرية أيد مضمون الفحص وإنهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله بسؤال قائد السيارة أيد مضمون الفحص ، وأن ذلك حدث دون قصد منه.

ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٧٥٤٥ جنح مركز ميت غمر ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .

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