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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مدرس وسمكري صدمتهما سيارة ملاكى بميت غمر

جثة
جثة

لقي مدرس وسمكري سيارات مصرعهما بعدما صدمتهم سيارة ملاكي أثناء قيامهما بتغير إطار سيارة وتوقفهما علي جانب الطريق السريع ( ميت غمر - بنها ) بمحافظة الدقهلية  .

وكان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية  يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفين على طريق ( ميت غمر - بنها ) أمام قرية " المعصرة " دائرة مركز ميت غمر.
و بانتقال الضباط الى مكان البلاغ  والفحص تبين  أثناء سير السيارة رقم ( ر ص ص ٧٩٦ ملاکی ) قيادة المدعو "علاء عبدالمجيد رجب ٥٠ عاما ، صاحب الشركة المصرية لتجارة الأوراق ومقيم بندر ميت غمر بإتجاه ميت غمر ، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بكلا من " نبيل أحمد مصطفي "٥٩ عاما ، مدرس ، ومقيم بندر ميت غمر ، و"عمرو عطية عبدالحليم " ۲۷  عاما ،سمكري سيارات ، ومقيم قرية " المعصرة " دائرة مركز ميت غمر حال قيامها بتغيير إطار السيارة رقم ( د ا ب ٦٢٣٦ ملاکی ) ملك الأول المتوقفة على جانب الطريق بذات الاتجاه مما أدى إلى سقوط الأول بمياه ترعة الرياح التوفيقي الموازية للطريق .
وتم انتشاله بمعرفة الأهالي نجم عن ذلك وفاة المذكوران - وتم نقل جثمانهما إلى مستشفى ميت غمر العام وبسؤال والد المتوفي الثاني المدعو " عطية عبدالحليم جبر عفيفى " ٥٥ سنة، عامل ، ومقيم بذات القرية  أيد مضمون الفحص وإنهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله بسؤال قائد السيارة أيد مضمون الفحص ، وأن ذلك حدث دون قصد منه.
ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٧٥٤٥ جنح مركز ميت غمر ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .

https://www.elbalad.news/4787988

مدرس سمكري سيارة ميت غمر الدقهلية مركز ميت غمر مديرية أمن الدقهلية حادث تصادم

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