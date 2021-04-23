مصرع عامل بالدقهلية صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة
لقي عامل مصرعه بعدما صدمته سيارة مجهولة أثناء سيره بطريق "المعاهدة" بالسنبلاوين، وفر قائدها بها هاربا.
وكانت مديرية أمن الدقهلية،تلقت إخطارا يفيد بورود أحد البلاغات لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعو "سامح السعيد العوضي إبراهيم" ٣٥ عاما، عامل ، ومقيم قرية " الحصاينة " دائرة المركز (جثة هامدة - إدعاء حادث طريق ) .
وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده المدعو "السعيد العوضي إبراهيم عبدالرحيم " ٦٦ عاما ، فلاح ، ومقيم بذات القرية، قرر أنه حال سير نجله مترجلا على طريق( المعاهدة ببندر السنبلاوين) إصطدمت به سيارة " لا يعرف رقمها وفر قائدها بها هاربا " مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۸۳۲۰ جنح مركز السنبلاوين ، وجارى استكمال الفحص وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها والعرض على النيابة العامة .