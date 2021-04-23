مصرع عامل بالدقهلية صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة

لقي عامل مصرعه بعدما صدمته سيارة مجهولة أثناء سيره بطريق "المعاهدة" بالسنبلاوين، وفر قائدها بها هاربا.



وكانت مديرية أمن الدقهلية،تلقت إخطارا يفيد بورود أحد البلاغات لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعو "سامح السعيد العوضي إبراهيم" ٣٥ عاما، عامل ، ومقيم قرية " الحصاينة " دائرة المركز (جثة هامدة - إدعاء حادث طريق ) .



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده المدعو "السعيد العوضي إبراهيم عبدالرحيم " ٦٦ عاما ، فلاح ، ومقيم بذات القرية، قرر أنه حال سير نجله مترجلا على طريق( المعاهدة ببندر السنبلاوين) إصطدمت به سيارة " لا يعرف رقمها وفر قائدها بها هاربا " مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۸۳۲۰ جنح مركز السنبلاوين ، وجارى استكمال الفحص وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها والعرض على النيابة العامة .

https://www.elbalad.news/4787993