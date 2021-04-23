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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 10.. أحمد عز يستعد للعملية القادمة مع المخابرات

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة العاشرة لمسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

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ملخص أحداث الحلقة العاشرة لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت أحداث الحلقة العاشرة لمسلسل هجمة مرتدة، باتفاق الضابط رفعت (هشام سليم) مع سيف العربي (احمد عز) على تدريبه للعملية القادمة مع جهاز المخابرات العامة المصرية، في الوقت الذي تتاثر فيه دينا ابو زيد (هند صبري) بسبب عدم استطاعتها الزواج من سيف بسبب عملهما مع المخابرات. 


ويذهب الضابط رفعت إلى الضابط المتقاعد فاروق السوهاجي (احمد فؤاد سليم) لتولي مهمة تدريب سيف، نظرا لخبراته الكبيرة في العمل المخابراتي، بينما يذهب سعيد خليل (احمد حلاوة) إلى دينا ويعرض عليها التعاون معه في مركز الجبارتي بمشروع يهدف إلى تمويل ومساعدة جماعة الإخوان. 


وتحفظ دينا أبو زيد، على المشاركة  معه ولم تبد الموافقة او الرفض، وتقوم المخابرات بطلب التعاون مع معد البرامج وائل، قبل حلقته المرتقبة مع سعيد خليل صاحب مركز الجبارتي، وتحذره من القناة التي يعمل بها. 


وتذهب دينا وسيف لمقابلة الضابط رفعت، لإعطاءهما التعليمات الخاصة بالعملية الجديدة، ويغادر سيف منزله ويتجه إلى المخابرات العامة المصرية، ويلتقي بالضابط رفعت السوهاجي، ثم يتم إعطاءه حقنة مخدرة، وتختتم احداث الحلقة العاشرة.

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

هجمة مرتدة مسلسل احمد عز هند صبري مسلسل هجمة مرتدة الحلقة العاشرة لمسلسل هجمة مرتدة

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