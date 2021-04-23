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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أعمال خالدة في مشوار أحمد عزمي التمثيلي

أحمد عزمي
أحمد عزمي

يحتفل الفنان أحمد عزمي بعيد ميلاده الـ49، اليوم، متوجا مسيرته ببرنامج تلفزيوني جديد باسم أعمال خالدة ، يستضيف خلاله يوميا كوكبة من كبار نجوم الفن والمخرجين الذين شاركوا في مجموعة من أهم الأعمال الخالدة التي أثرت في تاريخنا الدرامي، منها مسلسلات "محمد رسول الله" و"إمام الدعاة" و"عمر بن عبد العزيز" و"على هامش السيرة".

تاريخ أحمد عزمي

قبل ذلك شارك أحمد عزمي في مشواره في عدد من الأفلام والمسلسلات، التي بدأت بدوره في المسلسل الرمضاني الشهير بوجي وطمطم عام 1990، ثم قام بدور حسين في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. 

أدوار أحمد عزمي المسرحية لا تقل أهمية عن مشاركته التلفزيونية والسينمائية، من أبرزها مسرحية الملك لير الذي شارك فيها مع الفنان يحيى الفخراني.

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توالى نشاط أحمد عزمي التلفزيوني في بداية الألفينات وكان من أبرز الوجوه الشابة الواعدة في الدراما المصرية، ومن أبرز أعماله كناريا وشركاه، عباس الأبيض في اليوم الأسود، الست أصيلة، يتربى في عزو، ومن أهم وأكبر أدواره ابن الفنان خالد صالح في مسلسل سلطان الغرام. 

 

أحمد عزمي خالد صالح الفنان يحيى الفخراني أعمال خالدة كناريا وشركاه

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