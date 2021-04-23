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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى علوي تنعى السيناريست مصطفى محرم

مصطفي محرم وليلي
مصطفي محرم وليلي علوي

نعت النجمة ليلي علوي، السيناريست مصطفى محرم، الذي وافته المنية، أمس الخميس، وذلك بعد مروره بأزمة صحية.


ونشرت ليلي، صورة للسيناريت الراحل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الكاتب السينمائي مصطفي محرم".


غيب الموت أمس الخميس السيناريست مصطفى محرم بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عشرات الأعمال الخالدة في الدراما التلفزيونية والسينمائية.

ومن بين أشهر أعماله مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” الذي اشتهرت شخصياته وتركت أثرا كبيرا مع المشاهدين على مر الأجيال، ولا سيما شخصية عبد الغفور البرعي.

السيناريست مصطفى محرم كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها أفلام" أغنية على الممر"، "ولا يزال التحقيق مستمراً"،" مع سبق الإصرار"، "الحب وحده لا يكفى"،" الباطنية".

بالإضافة إلى" وكالة البلح"، "درب الهوى"،" حتى لا يطير الدخان"، "الراقصة والطبال"،" أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "الحب فوق هضبة الهرم"،" السكاكينى"، "لعدم كفاية الأدلة"،" أبناء وقتلة"، "المرأة الحديدية"،" اغتيال مدرسة"، "الهروب"،" حارة برجوان"، "سمارة الأمير"،" الغرقانة"، "دانتيلا"  و"حائط البطولات" وغيرها.

كما قدم مسلسلات "رد قلبي"،" عائلة الحاج متولي"، "العطار والسبع بنات"،" مشوار امرأة"، "على يا ويكا"،" ريا وسكينة"، "قاتل بلا أجر"،" الباطنية"، "زهرة وأزواجها الخمسة"،" سمارة"، "ميراث الريح"،" مولد وصاحبه غياب" وغيرها.

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ليلى علوي مسلسلات مصطفى محرم السيناريست أزمة صحية تنعي

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