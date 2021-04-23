إصابة نجار على يد جاره الميكانيكى برش خرطوش بالمنزلة لخلافات جيرة بينهما
أصيب نجار برش خرطوش بالبطن إثر قيام جاره ميكانيكي سيارات بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ناري فرد خرطوش لخلافات الجيرة بينهما بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية .
وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو "طاهر طاهر أنور النعماني ٣٥ عاما ، نجار ، ومقيم بندر المنزلة مصابا برش خرطوش بالبطن ( إدعاء تعدى ) .
وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤاله اتهم للمدعو "محمود احمد السيد الحلوانی " ٢٥ عاما ، ميكانيكي سيارات ، ومقيم بذات العنوان ، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ناری " فرد خرطوش " بحوزته وإحداث إصابته وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب تكرار المتهم إيقاف الدراجة النارية قيادته أمام منزله .
و بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم " فرد خرطوش + ۲ طلقة " وتم التحفظ عليهم وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .