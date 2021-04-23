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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة نجار على يد جاره الميكانيكى برش خرطوش بالمنزلة لخلافات جيرة بينهما

القبض على متهم -
القبض على متهم - أرشيفية

أصيب نجار برش خرطوش بالبطن إثر قيام جاره ميكانيكي سيارات بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ناري فرد خرطوش لخلافات الجيرة بينهما بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية .


وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو  "طاهر طاهر أنور النعماني ٣٥ عاما ، نجار ، ومقيم بندر المنزلة  مصابا برش خرطوش بالبطن ( إدعاء تعدى ) .


وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤاله اتهم للمدعو  "محمود احمد السيد الحلوانی " ٢٥ عاما ، ميكانيكي سيارات ، ومقيم بذات العنوان ، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ناری " فرد خرطوش " بحوزته وإحداث إصابته  وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب تكرار المتهم إيقاف الدراجة النارية قيادته أمام منزله .


و بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة  تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم " فرد خرطوش + ۲ طلقة " وتم التحفظ عليهم  وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .

https://www.elbalad.news/4787991

نجار ميكانيكى خلافات خرطوش المنزلة

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