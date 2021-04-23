إصابة طفل بإعياء شديد بعد استنشاق مبيد حشري بالدقهلية

أصيب طفل عمره ٣ سنوات بحالة إعياء نتيجة استنشاق مبيد حشري إثر قيامه بالعبث بزجاجة مبيد حشري زراعي بمنزله بقرية " منشاة شومان "مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الستامونی من مستشفى بلقاس المركزي بوصول الطفل "محمد عصام أبوشعيشع على " ،عمر 3 سنوات ومقيم طرف أسرته بقرية " منشاة شومان " دائرة مركز الستامونی مصابا بحالة إعياء ( إدعاء إستنشاق مبيد حشری ) .

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده المدعو "عصام أبوشعيشع على " ٢٦ عاما ، سائق ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال لهو نجله بالمنزل قام بالعبث بزجاجة " مبيد حشری زراعی " واستنشق منه مما أدى إلى حدوث إصابته ، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۲۳۹۳ جنح مركز الستامونی ، وجاري العرض على النيابة العامة .

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