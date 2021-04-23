عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة طفل بإعياء شديد بعد استنشاق مبيد حشري بالدقهلية

طفل - أرشيفية
طفل - أرشيفية

أصيب طفل عمره ٣ سنوات بحالة إعياء نتيجة استنشاق مبيد حشري إثر قيامه بالعبث  بزجاجة مبيد حشري زراعي بمنزله بقرية " منشاة شومان "مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الستامونی من مستشفى بلقاس المركزي بوصول  الطفل "محمد عصام أبوشعيشع على " ،عمر 3 سنوات ومقيم طرف أسرته بقرية " منشاة شومان " دائرة مركز الستامونی مصابا بحالة إعياء ( إدعاء إستنشاق مبيد حشری ) .

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده المدعو "عصام أبوشعيشع على " ٢٦ عاما ، سائق ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال لهو نجله بالمنزل قام بالعبث بزجاجة " مبيد حشری زراعی " واستنشق منه مما أدى إلى حدوث إصابته ، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۲۳۹۳ جنح مركز الستامونی ، وجاري العرض على النيابة العامة .

https://www.elbalad.news/4788005

اصابة طفل مبيد حشرى الدقهلية مديرية أمن الدقهلية

موضوعات متعلقة

لقمة العيش.. إصابة طفل بحروق من الدرجة الأولى والثانية أثناء عمله بسوهاج

ترشيحاتنا

مصرع مواطن وطفليه وإصابة زوجته وطفلهما الثالث في حادث انقلاب سيارة ملاكي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-4-2021

تعذيب الأرانب لاستخدام دموعها في الماكياج.. قصة أزمة أثارت تعاطف العالم.. فيديو

صدى البلد داخل حقول حصاد الذهب الأصفر بالقليوبية.. شاهد

أشهر سيارة في العالم .. الاسطورة "بيتل" تعود من جديد| صور

الصحة تنفي تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

انخفاض أسعار هيونداي توسان الجديدة كليا في مصر

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ