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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف سر إمكانية استبعاد أيمن أشرف من مواجهة انبي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف مصابي الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة “ أون تايم سبورت ” أن اليو ديانج نجم الفريق حالته أصبحت مطمئنة بنسبه 90% وهناك احتماليه كبيره له في المشاركه في مباراة الأهلي المقبلة.

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وكان ديانج أصيب بـ كدمة شديدة في الركبة .

وأضاف أن ياسر ابراهيم نجم الفريق ايضا يقترب من المشاركه في مباراة انبي المقبلة .

أما عن ايمن اشرف نجم الفريق فأكد ان موسيماني المدير الفني للفريق يدرس امكانيه استبعاده من المباراة حيث انه يعاني من اجهاد شديد للغاية بالاضة لتالق كوكا للاعب الفريق الجديد وادائه الرائع في هذه مراكز.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره  انبي المقرر لها  غد السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته لمواجهة انبي قبل أن يعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة من 20 لاعباً للدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة.

الأهلى موسيمانى بيتسو موسيماني نجم الأهلي شوبير

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