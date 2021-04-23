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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وزنها نصف طن.. اكتشاف قنبلة الحرب العالمية الثانية وإبطال مفعولها في ألمانيا

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

اضطر حوالي 3000 شخص إلى مغادرة منازلهم بعد أن عثر عمال البناء على قنبلة تزن 500 كجم، حيث ساعد فى العملية خبراء إبطال مفعول القنابل وحوالى 150 ضابط شرطة.

 

ووفقا لموقع "دويتش فيله" الألماني، قالت الشرطة الألمانية إن عمال بناء في مدينة مانهايم بجنوب ألمانيا اكتشفوا قنبلة جوية وزنها 500 كيلوجرام (1100 رطل) ترجع إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

 

تم تفكيك العبوة الناسفة، التي عثر عليها في ثكنة عسكرية أمريكية سابقة، في نفس اليوم، طُلب من حوالي 3000 شخص في دائرة نصف قطرها حوالي 500 متر (حوالي ثلث ميل) حول الموقع مغادرة منازلهم.

 

وقامت الشرطة أولاً بتطهير مدرسة مجاورة للموقع، كانت كثافة الطلاب بها منخفضة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بمعدل 25 طالبًا فقط في الفصل.

 

تم استدعاء ما لا يقل عن 150 من ضباط الشرطة إلى مكان الحادث للمساعدة في تطهير المنطقة حتى يمكن تفكيك القنبلة، التي سببت بعض الاضطرابات في وسائل النقل العام المحلية.

 

بحلول مساء الخميس، أعلنت الشرطة نجاح العملية وقالت إن السكان المحليين يمكنهم العودة إلى منازلهم، وفي 31 يناير الماضي، فجر خبراء التخلص من القنابل أربع قنابل من الحرب العالمية الثانية في وسط مدينة غوتنغن بعد أن قام الآلاف من السكان بإخلاء منازلهم، والتي أسقطها الجيش الأمريكي خلال الحرب.

حادث العمل ضباط الشرطة كورونا الحرب العالمية الثانية انفجار قنبلة المانيا

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