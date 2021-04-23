بإطلالة ناعمة.. رولا سعد تبرز رقة ملامحها في صورة



شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد متابعيها بصورة عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بإطلالة طبيعية، وهو ما دفع مُتابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.



وظهرت رولا سعد وهي ترتدي "توب" باللون الروز بأكمام طويلة وواسع اوفر سايز، وهو ما تناسب مع لون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا بطريقة ناعمة وانسيابية، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.



أعلنت المطربة اللبنانية رولا سعد، مؤخراً خلال لقائها ببرنامج «Et بالعربي» خطبتها من مهندس خارج الوسط الفن، بحضور عدد محدود من الأصدقاء وشقيقتها وأبناء شقيقتها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية رولا سعد كليب أغنيتها الجديدة "لاغيني تلاقيني" الذي طرحته في نوفمبر الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، انتاج لايف ستايلز ستوديوز، والكليب إخراج زياد خوري.