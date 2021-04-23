مجلس نقابة الصحفيين يجتمع بتشكيله الجديد برئاسة ضياء رشوان

عقد مجلس نقابة الصحفيين بتشكيله الجديد برئاسة النقيب ضياء رشوان، الخميس، اجتماعه الثانى، وتم تشكيل هيئة المكتب ولجانه المختلفة على النحو التالي:

1. ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات.

2. خالد ميري، وكيل النقابة ورئيس لجنتى القيد والتحقيق

3. إبراهيم ابو كيلة، وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات

4. محمد شبانة، السكرتير العام

5. حسين الزناتي، أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد .

6 - أيمن عبد المجيد، وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب .

7. محمد يحيى يوسف، مقرر لجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب .

8. حماد الرمحي، مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاسئنافى.

9. دعاء النجار، مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام علي جوائز الصحافة المصرية.

وبالتالي خلا تشكيل هيئة المكتب من أعضاء المجلس محمد خراجة ومحمد سعد عبدالحفيظ وهشام يونس ومحمود كامل