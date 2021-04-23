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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوجه رسالة لوم لـ موسمياني والشناوي كلمة السر

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه في هجوم الجماهير على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عقب هزيمة الفريق اول امس أمام سموحة.

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الشناوي قدم اول امس واحد من افضل مباراياته على الاطلاق خاصة وان المشاركه كانت عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد

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وأضاف شوبير أن الشناوي خانه التوفيق في هدف سموحة الثاني في مرمى الاهلي حيث انه “ سرح ” عقب التسديده وهو ما تسبب في الهدف الثاني.

وتابع أن هناك حمله للهجوم على الشناوي على الرغم من كونه الحارس الافضل في مصر وفي القاره الافريقية كلها .

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة بفوز الفريق  2-1، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي "الأهلي"، ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

وأكمل أن المخطىء في هذا الأمر هو بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لقراراه بمشاركه الشناوي على الرغم من تالق على لطفي في مباراة القمة.

موسيمانى الأهلى الدوري الممتاز احمد شوبير فيروس كورونا الزمالك

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