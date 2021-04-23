عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

55 عاما على وفاة نعيمة عاكف .. سر رحيلها المبكر

نعيمة عاكف
نعيمة عاكف

يمر اليوم 55 عاما على وفاة الفنانة الشاملة نعيمة عاكف التي تعد واحدة من أبرز نجمات سينما الأبيض والأسود، وعلامات الرقص الشرقي في مصر رغم رحيلها في سن مبكرة. 

سبب وفاة نعيمة عاكف

توفيت نعيمة عاكف في عمر 37 عاما، بعد عامين من اعتزالها التمثيل عام 1964 لكي تهتم بابنها الوحيد، لكن مرض السرطان لم يمهلها الفرصة وأنهى حياتها إثر إصابتها بمضاعفات.

شاركت نعيمة عاكف في 26 فيلما فقط خلال مسيرتها الفنية القصيرة، لكنها كانت متنوعة تقدم خلال أدوارها الرقص والغناء والمونولوج والتمثيل خفيف الظل، وشاركت أيضا في أعمال مسرحية وعروض استعراضية. 

نعيمة عاكف

كان فيلم لهاليبو أول أعمالها السينمائية، وتزوجت بعده من المخرج حسين فوزي الذي أخرج لها 15 فيلما، تعد الأبرز في مسيرتها منها تمر حنة، فتاة السيرك، جنة ونار، وكان آخرها فيلم أحبك يا حسن. 

تزوجت فيما بعد نعيمة عاكف من المحاسب صلاح الدين عبد العليم، وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد صلاح الدين عبد العليم، الذي تركت الفن من أجله.

نعيمة عاكف مرض السرطان الرقص الرقص الشرقي وفاة نعيمة عاكف

موضوعات متعلقة

ما حكم أخذ شيء من شخص بسيف الحياء؟ أمين الفتوى يوضح

مصرع شخصين وإصابة 5 فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بسوهاج

ارتفاع وفيات حادث تصادم سيارتين بسوهاج إلى ثلاث حالات

أحمد فرحات: زينات صدقي معجونة بتراب مصر وعبدالحليم انسان زكي ومحترم| فيديو

شاهد | رانيا يوسف تروج لمسلسل ملوك الجدعنة

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر السعودي

بيخالف القانون.. حسن شاكوش يتصدر تويتر بعد القبض عليه

القبض على المطرب حسن شاكوش

ترشيحاتنا

تقرير: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يحقق مصالح إيران

شوبير يوجه رسالة لوم لـ موسمياني والشناوي كلمة السر

عجائب الصلاة على النبي يوم الجمعة

محافظة القاهرة : تنسيق مع السياحة لوضع قرية الفواخير ضمن خريطة المزارات

زوجة سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية تضعه في موقف محرج.. تفاصيل

شوبير يكشف سر إمكانية استبعاد أيمن أشرف من مواجهة انبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

انخفاض أسعار هيونداي توسان الجديدة كليا في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ