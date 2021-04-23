55 عاما على وفاة نعيمة عاكف .. سر رحيلها المبكر

يمر اليوم 55 عاما على وفاة الفنانة الشاملة نعيمة عاكف التي تعد واحدة من أبرز نجمات سينما الأبيض والأسود، وعلامات الرقص الشرقي في مصر رغم رحيلها في سن مبكرة.

سبب وفاة نعيمة عاكف

توفيت نعيمة عاكف في عمر 37 عاما، بعد عامين من اعتزالها التمثيل عام 1964 لكي تهتم بابنها الوحيد، لكن مرض السرطان لم يمهلها الفرصة وأنهى حياتها إثر إصابتها بمضاعفات.

شاركت نعيمة عاكف في 26 فيلما فقط خلال مسيرتها الفنية القصيرة، لكنها كانت متنوعة تقدم خلال أدوارها الرقص والغناء والمونولوج والتمثيل خفيف الظل، وشاركت أيضا في أعمال مسرحية وعروض استعراضية.

نعيمة عاكف

كان فيلم لهاليبو أول أعمالها السينمائية، وتزوجت بعده من المخرج حسين فوزي الذي أخرج لها 15 فيلما، تعد الأبرز في مسيرتها منها تمر حنة، فتاة السيرك، جنة ونار، وكان آخرها فيلم أحبك يا حسن.

تزوجت فيما بعد نعيمة عاكف من المحاسب صلاح الدين عبد العليم، وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد صلاح الدين عبد العليم، الذي تركت الفن من أجله.