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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حمدوك يلغي إنشاء سدين على النيل شمالي السودان

بعد رفض شعبي واسع.. رئيس وزراء السودان يلغي إنشاء سدود على نهر النيل

رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني

ألغى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارات إنشاء سدي دال وكجبار شمالي البلاد، تجاوبا مع رفض الأهالي إقامة هذه المشاريع التي أقرها نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأعلن حمدوك الذي خاطب الأهالي في منطقة النوبة إلغاء مشاريع السدود الكبرى، مطالبا بإخضاع المشاريع الكبرى على نهر النيل لدراسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، تكون فيها المجتمعات المحلية "شريكا أصيلا في القرار وفي الاستفادة من عوائد المشاريع".

وقال إن "مناطق شمال السودان عانت من التهميش مثل بقية مناطق البلاد"، وفقًا لصحيفة "سودان تربيون".

ويزور حمدوك الولاية الشمالية على رأس وفد وزاري رفيع، بعد زيارة امتدت ليومين لولاية نهر النيل.

ونص اتفاق "مسار الشمال" المضمن في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وتنظيمات "الجبهة الثورية" في أكتوبر 2020، على "إلغاء إقامة سدي دال وكجبار".

وظل الأهالي في مناطق النوبة شمالي البلاد، يناهضون قرارات إنشاء السدود، لخشيتهم من التهجير وضياع الإرث الحضاري الذي تزخر به تلك الجهات.

وأقام الأهالي بمنطقة كدنتكار نصبا تذكاريا لـ4 أشخاص اغتيلوا على يد قوى الأمن أثناء احتجاجات على سد "كجبار" في يونيو عام 2007.

النيل السودان عمر البشير البشير نهر النيل سد النهضة

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