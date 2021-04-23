كل سنة وأنتي بتضحكي .. خالد منصور يهنئ ميرنا نور الدين بعيد ميلادها

نشر الفنان خالد منصور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة له بصحبة الفنانة ميرنا نور الدين لتهنئتها بعيد ميلادها.



وعلق خالد منصور علي الصورة قائلاً: "كل سنة وانتي دائما بتضحكي علي أي حاجة بقولها".



وتحتفل النجمة الشابة ميرنا نور الدين بعيد ميلادها اليوم الأربعاء الذي يوافق 23 أبريل عام 1990، وتعد من الوجوه الشابة والجديدة التى لمعت ونضجت مؤخراً في مجموعة من الاعمال ابرزها "هوجان، حكايات بنات، ونصيبي وقسمتك، فوق السحاب".



وتشارك ميرنا نور الدين في تصوير مسلسلها الجديد "كوفيد 25" الذي يعرض الأسبوع المقبل في سباق دراما رمضان.



مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.



وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.



يذكر أن آخر عمل شاركت فيه ميرنا نور الدين، هو الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مع عدد من النجوم والنجمات، ومن بينهم “أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، ورمزي لينر، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب” وغيرهم، والعمل من تأليف نهال سماحة وأحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.