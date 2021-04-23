حدث ليلا .. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور أمريكا.. شوبير يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:



بسبب إيران.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور أمريكا

شوبير يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

تقرير: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يحقق مصالح إيران

محافظة القاهرة : تنسيق مع السياحة لوضع قرية الفواخير ضمن خريطة المزارات

مصرع عاملين وإصابة 3 أخرين أثناء تنقيبهم عن الآثار بسوهاج

البابا تواضروس يوجه بالاعتذار لأي شخص مصاب بـ"كورونا" عن الحضور للكنيسة

السيطرة على حريق هائل بعمارة شلبي بمدينة دمنهور

تجديد حبس عصابة الاتجار فى المخدرات بعين شمس

وائل جمعة يوجه رسائل لـ ضياء السيد والحضري عقب تولي قيادة سيراميكا كليوباترا

مصرع عشرات المصابين بكورونا في حريق بمستشفى في الهند.. شاهد