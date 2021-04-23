هبة ماهر توجه رسالة للمواطنين بشأن إصابات كورونا

الموجة الثالثة

قالت الإعلامية هبة ماهر، إن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاع فى إصابات فيروس كورونا، ولذلك نطالب الجميع بتوخى الحذر، و تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة وذلك لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت خلال تقديمها برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، مع الإعلامية رحمة خالد، أن هناك عددا من المواطنين يسيرون بدون كمامة، وهذا سبب ارتفاع الإصابات بـ كورونا.

وكشفت أن المصريين فى رمضان لهم طقوس ولكن فى هذه الفترة الرجاء تجنبها لعدم الإصابة بالوباء.