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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 144.04 مليون والوفيات 3 ملايين و201113 حالة

كورونا تتجاوز 144.04
كورونا تتجاوز 144.04 مليون و3 ملايين و201113 وفاة بالعالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 144.04 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و201113.

وتم تسجيل إصابات بـ الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل أنها سجلت 45178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2027 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19.

وتظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 380 ألفا لقوا حتفهم في البرازيل جراء الفيروس منذ بداية الجائحة، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وسجلت الهند اليوم الجمعة أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، كما قفزت الوفيات اليومية بالفيروس قفزة قياسية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن السلطات سجلت 332730 إصابة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 16 مليون حالة.

وزادت الوفيات 2263 ليبلغ الإجمالي 186920 حالة.

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