وسط الشلالات .. الراقصة لورديانا تقضي إجازتها في البرازيل .. شاهد



نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"،حيث تتواجد حاليا في البرازيل.



وظهرت الراقصة لورديانا؛ وهي تقضي اجازتها داخل جزيرة في البرازيل وسط الشلالات،بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مشجر مفتوح؛ واعتمدت على ظهورها حافية القدمين.



وعلقت الراقصة لورديانا على الصور قائلة:" يوم الأرض سعيد! 🌍🍃💚 إذا كنت تريد أن تراني سعيدًا خذني إلى الطبيعة ، فأنا أحب أكثر من الطعام ".



من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.



وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.



ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.



وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".