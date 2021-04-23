اليوم .. صلاة الجنازة على السيناريست مصطفى محرم بمسجد السيدة نفيسة

تقام صلاة الجنازة على الكاتب والسيناريست الراحل مصطفى محرم،اليوم بعد صلاة الجمعة، بمسجد السيدة نفيسة.



ورحل عن عالمنا السيناريست الكبير مصطفى محرم عن 82 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية تم نقله على أثرها إلى المستشفى.

وكان الكاتب والسيناريست الراحل مصطفى محرم، قد أعلن مؤخرا أنه تعاقد على عمل درامي جديد، عن حياة الفنان الراحل محمد فوزي من نوعية السير الذاتية.

وأضاف "محرم" خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، اليوم الجمعة، أنه انتهى من كتابة ٢٢ حلقة تقريبًا.