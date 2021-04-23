جامعة عين شمس في أسبوع..لتحقيق رؤية 2030.. جامعة عين شمس تنجح في محو أمية ١٥٦٧٣ شخصا ..تربية عين شمس تعلن تدشين المجلة المصرية للعلوم التربوية باللغة الإنجليزية

جامعة عين شمس في أسبوع :

_توقيع بروتوكول تعاون بين تعليم الكبار بعين شمس والمركز الإقليمي للتدريب والتنمية

_لتحقيق رؤية 2030 .. جامعة عين شمس تنجح في محو أمية ١٥٦٧٣ شخصا

_تربية عين شمس تعلن تدشين المجلة المصرية للعلوم التربوية باللغة الإنجليزية

_نائبا رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جولة تفقدية بآداب عين شمس

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها نائبا رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جولة تفقدية بآداب عين شمس و تدشين المجلة المصرية للعلوم التربوية باللغة الإنجليزية.

أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بأن المركز وقع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتدريب والتنمية بحضور أ. أحمد الشربينى رئيس مجلس إدارة المركز، وعلى ضوئه سيتم تنظيم كثير من الفعاليات والدورات وورش العمل داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة وسهيل حمزة الامين العام المساعد لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف الدكتور إسلام السعيد انه سعيًا لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ بإتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة للجميع وبجودة عالية، واستمرارًا للدور الرائد الذي يقوم به مركز تعليم الكبار في صقل المهارات التدريبية لرواد المركز ، محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، وتفعيلاً للدور المهم الذي تقوم به جامعة عين شمس في تبادل الخبرات وإتاحة سبل التعاون مع العديد من الجهات المشهود لها بالكفاءة داخل مصر وخارجها، ونظرًا لما تقوم به اتفاقات التعاون للارتقاء بالمؤسسات التعليمية والتدريبية.



وقال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، إن الجامعة قامت بمحو أمية ١٥٦٧٣ في آخر ثلاث دورات، دورة يوليو ٢٠٢٠، واكتوبر ٢٠٢٠، ويناير ٢٠٢١ .



وأضاف إسلام السعيد ، خلال تصريحاته لـ"صدي البلد" ، أن مشروع محو الأمية لم يتوقف خلال شهر رمضان ، منوها بأن امتحانات دورة أبريل تسير بشكل طبيعي .

وأكد أن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية، من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع.

وأشار إلى أن الجامعة تسعي لأن تظل الأولي دائما علي مستوي الجامعات المصرية ، منوها أن الجامعة تتخطي حاجز محو أمية 40 ألف دارس ناجح خلال العام الواحد ، ومشاركة كليات أخرى في هذا المشروع .

وتابع السعيد، أن 7 كليات تشارك بالمشروع وهي: التجارة، الألسن، الحقوق، الآداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات.

وتصدرت جامعة عين شمس ترتيب الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها في مشروع محو الأمية وفقًا لنتائج دورة يناير 2021، حيث تمكن طلاب الجامعة من محو أمية 7995 مواطنًا.

ويعد هذا الإنجاز تتويجًا للجهود التي تبذلها الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود . هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادة د. عاشور عمري، فضلًا عن الدور المحوري الذي يقوم به مركز تعليم الكبار بالجامعة برئاسة د. إسلام السعيد مدير المركز ومنسق عام جامعة عين شمس للمشروع، من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في مجال محو الأمية.

هذا بالإضافة إلى الدور التنسيقي المهم الذي يقوم به مركز تعليم الكبار مع وحدات محو الأمية بالكليات المشاركة في المشروع، علاوة على روعة التعاون الذي يقدمه أ.سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أن مجلس جامعة عين شمس، أصدر قرارا برقم 36، بشأن إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها ٢٥٠ جنيها نظير محو أمية شخص واحد.

وقد أعلن الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس تدشين الكلية المجلة المصرية للعلوم التربوية باللغة الإنجليزية على بنك المعرفة المصري.

وقدم الشكر لكل من ساهم علي خروج المجلة للنور ، مثنياً علي جهود الدكتور حازم راشد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ الدكتورة نيللي الحداد وفريق وحدة النشر العلمي بكلية التربية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.



ويأتي ذلك انطلاقاً من جهود جامعة عين شمس في تطوير ودعم البحث العلمي تحت رعاية الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ،والدكتور ايمن صالح ، نائب رئيس الجامعة لشؤؤن الدراسات العليا والبحوث .

وأوضح أن المجلة تهدف إلي تقديم خدمات النشر للبحث العلمي الراسخ ، وتعديله بما يحقق المعايير العالمية واكتساب الطلاب والباحثين الخبرات البحثية المتميزة في بيئة محفزة وداعمة.

وفيما يتعلق باختصاصات المجلة أشار إلى أنها تهتم بالنشر العلمي وفق معايير علمية رصينة وعالمية، و توفير بوابة إلكترونية للنشر العلمي وتسويق المنتجات البحثية، إلي جانب المشاركة في بناء ودعم القدرات البحثية في مجال التعليم و توفير المزيد من الفرص للباحثين للنشر الدولي بالإضافة إلى توفير فرص أكبر للاحتكاك العلمي بين الباحثين من داخل وخارج الوطن العربي.

واستمرارا لجهود قيادات جامعة عين شمس في النهوض بكلية الآداب قام الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بتفقد عمليات التجديد والإحلال بكلية الآداب لمتابعة التشطيبات النهائية واستعداد الكلية لاستقبال المناسبات الأكاديمية والجامعية وفقا لمعايير الجودة وبصورة تليق بمكانة جامعة عين شمس والتى قام ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس باطلاق البدء فيها بالتوافق مع التجديدات الشاملة بكليات الجامعة وبالحرم الجامعى.



ويقوم ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية بالمتابعة اليومية لتلك الأعمال والتجديدات.

كان في استقبالهما كل من ا.د رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. ايمان محمود أمينة الكلية وعدد من أعضاء الجهاز الإدارى بالكلية والمهندسين المسئولين عن اتمام التجديدات .