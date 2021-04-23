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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال آسيا.. صراع الصدارة يشعل مواجهة النصر السعودي وفولاد الإيراني

صدى البلد

يستضيف فريق النصر السعودي نظيره فولاد خوزستان الإيراني، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة، في دوري أبطال آسيا.

ويسعى فريق النصر السعودي لتحقيق الفوز على فولاد خوزستان، للاحتفاظ بصدارته للمجموعة الرابعة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

كان النصر السعودي تعادل مع فولاد خوزستان بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

على الجانب الآخر يأمل فولاد خوزستان، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر في مباراة الليلة، للحفاظ على كامل حظوظه في الصعود إلى الدور القادم، من دوري أبطال آسيا.

ويلتقي اليوم، أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها، من مسابقة دوري أبطال آسيا، الوحدات الأردني مع السد القطري، في تمام الثامنة مساء، أيضا.

وكان السد القطري  تغلب على الوحدات الأردني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية، من دوري أبطال آسيا.

ويتصدر النصر السعودي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال آسيا برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف ع فولاد خوزستان الإيراني صاحب المركز الثاني، بينما يحل السد القطري ثالثا بـ 4 نقاط، والوحدات الأردني رابعا بنقطة وحيدة.

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