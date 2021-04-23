عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-4-2021

سعر -الدولار
سعر -الدولار

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 أبريل2021 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة في البنك المركزى 15.62 جنيه للشراء و15.75جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الأهلى الكويتي بيريوس 15.65 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.64 جنيه للشراء و15.73جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (كريدى اجريكول ، المصرى للتنمية الصادرات ، الاهلى المتحد،قناة السويس، البركة ،المصرى الخليجى ، الاسكندرية ،بلوم، التعمير و الاسكان،عودة،قطر الوطنى،العربى الافريقى الدولى ،المشرق ،الكويت الوطنى NBK ،المصرف المتحد، المصرف العربى الدولى، مصر ايران للتنمية ، التنمية الصناعية، التجارى الدولى CIB،ابوظبى الاول FAB،المصرف العربى الدولى،اتش اس بى سى HSBC) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك( العقارى المصرى العربى، فيصل الاسلامى ) نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك(مصر، الاهلى)نحو 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه

وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

 
واستهدف قرار تحرير سعر الصرف، ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضى .

وكشفت بيانات المركزى أن صافي احتياطي النقد الاجنبى ارتفع من 40.201 مليار في فبراير إلى 40.337 مليار دولار في مارس.

وأوضحت بيانات المركزى صعد احتياطى مصر من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير الماضي من 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

 

سعر الدولار الجنيه المصري سعر الدولار اليوم اخبار الاقتصاد اسعار العملات الاجنبية اليوم

موضوعات متعلقة

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 23 -4- 2021

ترشيحاتنا

مصرع مواطن وطفليه وإصابة زوجته وطفلهما الثالث في حادث انقلاب سيارة ملاكي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-4-2021

تعذيب الأرانب لاستخدام دموعها في الماكياج.. قصة أزمة أثارت تعاطف العالم.. فيديو

صدى البلد داخل حقول حصاد الذهب الأصفر بالقليوبية.. شاهد

أشهر سيارة في العالم .. الاسطورة "بيتل" تعود من جديد| صور

الصحة تنفي تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

انخفاض أسعار هيونداي توسان الجديدة كليا في مصر

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ