مصرع مواطن وطفليه وإصابة زوجته وطفلهما الثالث في حادث انقلاب سيارة ملاكي

شهد الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ بنطاق مركز قطور بمحافظة الغربية صباح اليوم مصرع مواطن وطفليه وأصيبت زوجته والطفل الثالث إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في حادث مأساوي أليم بذات الطريق وجرى نقلهم الي مستشفى طوارئ جامعة طنطا.

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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع حادث مروري مروع على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي بزمام مركز قطور، ووجود وفيات ومصابين.



كما باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال إلي موقع الحادث وخصصت 5 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ في زمام مدينة قطور بمحافظة الغربية وأسفر الحادث عن مصرع اب يدعي "شريف. ز" ومصرع طفلية وإصابة زوجته والطفل الثالث بكسور وكدمات ونزيف في المخ وبحالة سيئة وجميعهم مقيمين بقرية كنيسة دمشيت بدائرة مركز طنطا.

كما نقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى ونقل المصابين إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا، وتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث وتسير حركة المرور بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .