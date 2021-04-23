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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة والريال يواصلان مطاردة أتلتيكو.. صراع الأمتار الأخيرة يشتعل على لقب الليجا

صدى البلد

اشتعل الصراع على لقب الدوري الإسباني “ لا ليجا”، بعد فوز  برشلونة على خيتافي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، أمس، الخميس، على ملعب كامب نو في مباراة مؤجلة من الجولة 31 للدوري الإسباني.


 ليونيل ميسي سجّل هدفين لـ برشلونة فيما بصم سفيان شاكلة على هدف عكسي في شباك فريقه، وأضاف رونالد أراوخو هدفا رابعا، واختتم أنطوان جريزمان الخماسية، وفي المقابل سجل كليمنت لونجليه أيضا بشباكه، كما أضاف إينيس أونال هدفا ثانيا لـ خيتافي من علامة الجزاء.

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صراع الأمتار الأخيرة يشتعل على لقب الليجا:

برشلونة تقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني  برصيد 68 نقطة،ولا يزال لديه مباراة مؤجلة، يصعد إلى المركز الثاني حال فاز بها.

برشلونة عانى في بداية موسمه تحت قيادة مدربه رونالد كومان، إلا أن الفريق قدم نتائج جيدة للغاية منذ بداية 2020، حيث استطاع العودة للمنافسة على اللقب بعدما كان بعيدا تماما، كما توج بلقب كأس ملك إسبانيا، السبت الماضي، على حساب أتلتيك بلباو.

أتلتيكو مدريد هو الآخر يحلم بالتتويج باللقب الغائب عن خزينة النادي منذ 2013 - 2024، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بالنسبة لـ ريال مدريد فالفريق يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة بالليجا، حيث فاز على برشلونة 2 -1 في الكلاسيكو، ثم تعثر أمام ختيافي 0 - 0، لكنه استعاد توازنه بالفوز على قادش 3-0، ليشعل المنافسة على اللقب.

لا يزال يتبقى 6 جولات في مسابقة الدوري الإسباني، يسعى كل فريق من ( أتلتيكو مدريد - ريال مدريد -برشلونة)، لتحقيق الفوز فيهم لتحقيق اللقب.

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد قد تحسم اللقب:

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد قد تحسم اللقب بنسبة كبيرة في مسابقة الدوري الإسباني، إذا فاز برشلونة في مباراته المؤجلة وفاز على أتلتيكو مدريد فإنه سيصبح متصدرا للترتيب قبل جولات قليلة من انتهاء الموسم.

أما إذا فاز أتلتيكو مدريد فسوف يحتفظ بالصدارة ويقطع خطوة كبيرة نحو الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

التعادل سيكون في صالح ريال مدريد، لأنه يعني تعثر منافسيه على لقب الدوري الإسباني، بفقدان كل فريق نقطتين.

 

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