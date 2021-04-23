الجمهور يبحث عن الحلقة 10 من مسلسل الأختيار 2

تصدرت الحلقة 10 من مسلسل "الأختيار2" مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد ساعات من عرضها ضمن الموسم الرمضاني 2021.

ووثقت الحلقة العاشرة من المسلسل الاختيار 2"، لحادث استشهاد الضابط محمد مبروك، إذ بدأت الحلقة العاشرة بمشهد جنائزي يجسد جنازة وعزاء الشهيد البطل، وتأثر اصدقاؤه المقربين بعد رحيله.



ياتي ذلك بعدما ووثقت الحلقة التاسعة لمسلسل الاختيار 2، حادث استشهاد الضابط محمد مبروك (إياد نصار) بعد ترصد عناصر إرهابية له منذ خروجه من منزله، واعترضوا سيارته وامتروها بالنيران.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.