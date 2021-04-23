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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في اليوم العالمي للكتاب.. القومي للطفل: الكتاب ليس في خطر وكثير من المؤسسات الثقافية تعتمد عليه |فيديو

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبد الحافظ ، رئيس المركز القومي للطفل ، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب ، إن تنظيم سفارة أسبانيا لقراءة افتراضية لرواية " الكيخوتة" ، لا يمكن أعتباره افتراضي بشكل كبيرا ، نظرا لأن العالم حاليا يتعامل مع الأفتراضية على أنها الأمر الواقع .

وأضاف الدكتور محمد عبد الحافظ ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج  "صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن هذا الحدث خاص بشكل أوسع بالثقافة الأسبانية ، ويتم التركيز بشكل واسع على الإحتفال بيوم الكتاب ، أكثر من التركيز على ثقافة بلاد أخرى  .

وتابع أن في اليوم العالمي للكتاب ، لابد من التدقيق على المكانة التي وصلها الكتاب ، أكثر من الفعاليات الدولية ، والتكيز على ماهية الكتاب الحقيقي .

وأشار إلى أنه ضرورة الإلتفات للكتاب ودوره ، خلال جائحة كورونا ، مؤكدا أن الكتاب في حد اته ليس في خطر ، لأن هناك الكثير من المؤسسات الثقافية تعتمد على الكتاب .

ولفت إلى أن الكتاب تطور منذ العصور القديمة ، والكتب الإلكترونية شكل من أشكال التطوير المتواكب مع العصر الحالي . 

كورونا القومي للطفل اليوم العالمي للكتاب اخبار التوك شو اسبانيا

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